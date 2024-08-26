На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням
Київ • УНН
Через влучання в Львівській області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням та електроенергією. Мер Андрій Садовий повідомив, що у самому місті влучань не зафіксовано.
Внаслідок влучання в Львівській області в обласному центрі можуть виникнути перебої з водопостачанням та електропостачання. У самому ж Львові влучання не зафіксовані, повідомив мер Андрій Садовий, передає УНН.
Увага! Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії
За словами мера, влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо.
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