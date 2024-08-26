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На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням

На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням

Київ • УНН

 • 19296 перегляди

Через влучання в Львівській області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням та електроенергією. Мер Андрій Садовий повідомив, що у самому місті влучань не зафіксовано.

Внаслідок  влучання в Львівській області в обласному центрі можуть виникнути перебої з водопостачанням та електропостачання. У самому ж Львові влучання не зафіксовані, повідомив мер Андрій Садовий, передає УНН

Увага! Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії

- написав Садовий. 

За словами мера, влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо. 

Доповнення

рф  масовано атакує Україну. Вибухи чули у Києві, Харкові, Вінниці, та Кривому Розі. 

У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26.08.24, 10:07 • 27921 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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