На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням

Внаслідок влучання в Львівській області в обласному центрі можуть виникнути перебої з водопостачанням та електропостачання. У самому ж Львові влучання не зафіксовані, повідомив мер Андрій Садовий, передає УНН.

Увага! Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії