Атака рф на Львівщину: попередньо, без жертв і постраждалих

У Львівській області, за попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки немає, ситуацію з електропостачанням стабілізовано, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

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Як вказав Козицький, під час ранкової повітряної тривоги ворог завдав масованого удару по території Львівської області. Були атаковані декілька енергетичних об’єктів. Як наслідок виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області.

Станом на цю годину ситуацію вдалося стабілізувати. Енергетики працюють над відновленням живлення. На місцях чергують ДСНС та правоохоронці. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих