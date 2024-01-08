Атака рф на Кривой Рог: один человек погиб, трое ранены, повреждены более 200 домов, ТЦ и больницы

В результате массированной атаки рф в понедельник утром на Кривой Рог один человек погиб, еще трое получили ранения, есть повреждения, в частности, более 200 домов, торгового центра, учебного заведения и больниц. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

По меньшей мере 9 ракетных ударов. Предварительно - один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелые - написал Вилкул в Telegram.

Детали

По его словам, в результате атаки поврежден торговый центр. Перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая.

Выбито около 300 окон в двух больницах. Больные уже переселены в другие палаты, указал Вилкул.

Повреждены около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы.

В трех районах города созданы и работают оперативные штабы по приему заявлений на выплату помощи из городского бюджета, также осуществляется выдача помощи из городского матрезерва - пленка, ОСБ и прочее.

Дополнение

Адреса районных оперативных штабов:

Центрально-Городской район.

Здание Центрально-Городского райисполкома, ул. Свято-Николаевская,27 - прием заявлений от горожан на поврежденное имущество.

Криворожская гимназия №2, ул. Шмидта, 76 "А" - выдача помощи из матрезерва, пленка, ОСБ и прочее.

Саксаганский район.

Криворожская гимназия № 91 - ул. генерала Радиевского, 48

Долгинцевский район.

Восточный 2 - ул. Лесного 7

Работают психологи, если необходимо - жильцам предлагается помощь по расселению