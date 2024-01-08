Атака рф на Кривий Ріг: одна людина загинула, троє поранені, пошкоджені понад 200 будинків, ТЦ та лікарні

Внаслідок масованої атаки рф у понеділок вранці на Кривий Ріг одна людина загинула, ще троє отримали поранення, є пошкодження, зокрема, понад 200 будинків, торгового центру, закладу освіти та лікарень. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.

Щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо - одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі - написав Вілкул у Telegram.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено торговельний центр. Перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая.

Вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Хворі вже переселені до інших палат, вказав Вілкул.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони.

У трьох районах міста створено та працюють оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету, також здійснюється видача допомоги з міського матрезерву - плівка, ОСБ та інше.

Доповнення

Адреси районних оперативних штабів:

Центрально-Міський район.

Будівля Центрально-Міського райвиконкому, вул. Свято-Миколаївска,27 – прийом заяв від городян на пошкоджене майно.

Криворізька гімназія №2, вул. Шмідта, 76 "А" – видача допомоги з матрезерву, плівка, ОСБ та інше.

Саксаганський район.

Криворізька гімназія № 91 - вул. генерала Радієвського, 48

Довгинцівський район.

Східний 2 - вул. Лісового 7

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