Атака рф на Кривий Ріг: одна людина загинула, троє поранені, пошкоджені понад 200 будинків, ТЦ та лікарні
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Кривому Рогу одна людина загинула і троє були поранені; понад 200 будівель, включаючи житлові будинки, школи і лікарні, були пошкоджені.
Внаслідок масованої атаки рф у понеділок вранці на Кривий Ріг одна людина загинула, ще троє отримали поранення, є пошкодження, зокрема, понад 200 будинків, торгового центру, закладу освіти та лікарень. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
Щонайменше 9 ракетних ударів. Попередньо - одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі
Деталі
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено торговельний центр. Перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая.
Вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Хворі вже переселені до інших палат, вказав Вілкул.
Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони.
У трьох районах міста створено та працюють оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету, також здійснюється видача допомоги з міського матрезерву - плівка, ОСБ та інше.
Доповнення
Адреси районних оперативних штабів:
Центрально-Міський район.
Будівля Центрально-Міського райвиконкому, вул. Свято-Миколаївска,27 – прийом заяв від городян на пошкоджене майно.
Криворізька гімназія №2, вул. Шмідта, 76 "А" – видача допомоги з матрезерву, плівка, ОСБ та інше.
Саксаганський район.
Криворізька гімназія № 91 - вул. генерала Радієвського, 48
Довгинцівський район.
Східний 2 - вул. Лісового 7
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