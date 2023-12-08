Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов
Российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области; разрушений или жертв не зафиксировано, хотя осколки повредили частные дома.
Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА
После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.
Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине
Администрация Байдена рассматривает новые ограничения по предоставлению убежища и расширение депортаций, чтобы обеспечить Украине и Израилю помощь в законопроекте о финансировании на фоне переговоров в Конгрессе.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч
Российские войска потеряли в Украине примерно 337 220 человек личного состава и 5 626 танков, начиная с начала полномасштабного вторжения рф, по данным Вооруженных сил Украины.
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет
Противовоздушная оборона под Киевом сработала из-за ракетной угрозы.
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды
Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте
Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.
На Киевщине работает ППО
В ответ на ракетный обстрел в Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны, а жителей призывают оставаться в безопасности и не распространять видеозаписи военных действий.