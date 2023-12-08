Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов

Киевская область сегодня утром была атакована российскими войсками, в регионе работала ПВО, попаданий и пострадавших не фиксировали, но в результате падения обломков есть повреждения частных домов в нескольких громадах области, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Сегодня утром враг в очередной раз коварно атаковал нашу область. На этот раз ракетами. Воздушная тревога продолжалась более 1,5 часа. В регионе активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По оперативной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8:45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких громадах области