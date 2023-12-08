Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов

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Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
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6 декабря  •  138924 просмотра

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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