Атака рф на Херсонщине: ранена 70-летняя женщина

Апелляционный суд постановил, что Трамп может нести гражданскую ответственность за нападение на Капитолий 6 января

Апелляционный суд США постановил, что Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за атаку на Капитолий 6 января 2021 года. Решение, вероятно, будет обжаловано.