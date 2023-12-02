Атака рф на Херсонщине: ранена 70-летняя женщина
Киев • УНН
70-летнюю женщину госпитализировали после ранения в результате российского обстрела в Тягинике Херсонской области.
В Херсонской области в результате обстрела рф пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
По данным ОВА, в результате российского обстрела Тягинки пострадала местная жительница. Оккупанты атаковали населенный пункт около 16:15.
"В больницу доставили 70-летнюю пострадавшую. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.
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