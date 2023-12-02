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Атака рф на Херсонщине: ранена 70-летняя женщина

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 17:08  •  11102 просмотра

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70-летнюю женщину госпитализировали после ранения в результате российского обстрела в Тягинике Херсонской области.

В Херсонской области в результате обстрела рф пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, в результате российского обстрела Тягинки пострадала местная жительница. Оккупанты атаковали населенный пункт около 16:15.

"В больницу доставили 70-летнюю пострадавшую. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь", - говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Атака рф на Херсонщині: поранено 70-річну жінку
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