Атака рф на Харьков: уже 4 пострадавших, среди них ребенок и пожилые люди
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков, что привело к тому, что пострадали 4 человека: 8-летний мальчик, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина, которых госпитализировали, и 38-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.
В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека: 8-летний мальчик, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина, которых госпитализировали, и 38-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
На эту минуту известно о четырех пострадавших. Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте
Удар рф по Харькову: мэр сообщил, что под завалами еще один ребенок3 июля 2024, 13:41 • 19870 просмотров