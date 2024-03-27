Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  100312 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  106364 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  110797 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  135082 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124917 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138588 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125822 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143522 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134872 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179912 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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20 марта 2024, 10:44  •  485093 просмотра

Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

В Харькове российский ракетный удар привел к 19 пострадавшим, в том числе 3 детей, 13 из которых были госпитализированы, а 59-летний мужчина погиб.

Война •   •  16031 просмотра
Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

Украинское Дунайское пароходство построило третью 2200-тонную баржу SLG - Минразвития

Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду свою третью крупнотоннажную баржу SLG, которая может перевозить по реке до 2 200 тонн грузов.

Экономика •   •  16726 просмотра
Украинское Дунайское пароходство построило третью 2200-тонную баржу SLG - Минразвития

Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно путина и увеличить помощь Украине

195 нобелевских лауреатов из разных областей призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно режима путина, увеличить помощь Украине для обеспечения ее победы, поддержать российскую демократическую оппозицию и принять коллективные меры для установления мира в Европе и предотвращения глобальной катастрофы.

Война •   •  17578 просмотра
Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно путина и увеличить помощь Украине

россияне с помощью авиации пытаются прорвать оборону Украины на нескольких направлениях - Генштаб

27 марта российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 60 авиаударов и 73 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры в разных регионах Украины.

Война •   •  16041 просмотра
россияне с помощью авиации пытаются прорвать оборону Украины на нескольких направлениях - Генштаб

В белгороде "хлопок": на улицах горят автомобили

В российском городе белгород, по данным российских пабликов, после взрывов на улицах горели автомобили. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Война •   •  16740 просмотра
В белгороде "хлопок": на улицах горят автомобили

Силы ПВО "отминусовали" вражескую ракету над Запорожской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Запорожской областью. Сейчас в области снова объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за угрозы атаки баллистических ракет.

Война •   •  18540 просмотра
Силы ПВО "отминусовали" вражескую ракету над Запорожской областью

Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины

Послы ЕС одобрили продление автономных торговых мер (торгового безвиза) для Украины еще на один год, но с компромиссом, который приведет к тому, что Украина потеряет около 331 млн евро доходов по сравнению с 2023 годом.

Экономика •   •  20470 просмотра
Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины

Зеленский провел координационное совещание на Сумщине: говорили о войне и экономическом возрождении региона

Президент Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и социально-экономической ситуации в Сумской области, сосредоточившись на противодействии российскому террору, укреплении критической инфраструктуры, безопасности границ, экономического потенциала, создании рабочих мест и возвращении предприятий к нормальной работе.

Война •   •  19565 просмотра
Зеленский провел координационное совещание на Сумщине: говорили о войне и экономическом возрождении региона

Спасенная от нелегальной продажи плита времен Киевской Руси стала экспонатом Национального музея истории

Уникальная плита Святого Воина времен Киевской Руси, которую почти незаконно продали за 210 000 гривен, стала экспонатом Национального музея истории Украины после того, как ее изъяли правоохранители.

Культура •   •  17191 просмотра
Спасенная от нелегальной продажи плита времен Киевской Руси стала экспонатом Национального музея истории

Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский

Президент Зеленский посетил Сумскую область, обсудил вопросы безопасности, экономического развития и встретился с военными во время своего рабочего визита.

Война •   •  18773 просмотра
Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский