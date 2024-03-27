Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

Вследствие рф по Харькову количество раненых составляет 19 человек, из которых - 13 госпитализированы. К сожалению, погиб 59-летний мужчина. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"На месте попаданий так же работают подразделения ГСЧС, чтобы устранить последствия, аварийность, поскольку это была жилая инфраструктура. Это был управляемый снаряд. Это новый тип боеприпаса, которого Харьковщина до этого момента не знала. Мы уже понимаем, что он преодолел расстояние от момента пуска до попадания около 70-80 км. Сейчас нами зафиксировано 19 пострадавших. 13 человек мы госпитализировали, из них - 3 детей", - сказал Синегубов.

Он отметил, что тяжелых раненых нет, но, к сожалению, погиб мужчина 59 лет.

По его словам, самому младшему мальчику всего лишь 3 месяца, одной девочке почти 2 года, еще одной девочке 9, а самый старший из них - подросток 13 лет. Дети с травмами средней степени, им оказали помощь в больнице и уже выписали.

"Женщины преимущественно среднего и старшего возраста - от 21 до 92. Получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации", - добавил Синегубов.

Также сейчас идет анализ разрушений, проводится опрос людей. Всем предложено отселение.

Глава ОВА также рассказал о ситуации с электроснабжением в городе.

"Ночью ограничений практически нет по жилому сектору, однако днем нам не хватает электроэнергии, не хватает мощностей, чтобы мы приняли из соседних областей и т.д., поэтому мы вынуждены применять графики отключений. Их у нас два типа: стабилизационный, так сказать, плановый, второй - аварийный. Есть процесс восстановления, есть процесс разбора завалов", - сказал он.

Напомним

Сегодня армия рф впервые с 2022 года ударила по Харькову авиационными бомбами. Зафиксировано два попадания - в общеобразовательную школу и посреди жилых домов.