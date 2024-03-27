Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

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В российском городе белгород, по данным российских пабликов, после взрывов на улицах горели автомобили. Информации о жертвах или пострадавших нет.
Силы ПВО "отминусовали" вражескую ракету над Запорожской областью
Украинские военные сбили вражескую ракету над Запорожской областью. Сейчас в области снова объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за угрозы атаки баллистических ракет.
Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины
Послы ЕС одобрили продление автономных торговых мер (торгового безвиза) для Украины еще на один год, но с компромиссом, который приведет к тому, что Украина потеряет около 331 млн евро доходов по сравнению с 2023 годом.
Зеленский провел координационное совещание на Сумщине: говорили о войне и экономическом возрождении региона
Президент Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и социально-экономической ситуации в Сумской области, сосредоточившись на противодействии российскому террору, укреплении критической инфраструктуры, безопасности границ, экономического потенциала, создании рабочих мест и возвращении предприятий к нормальной работе.
Спасенная от нелегальной продажи плита времен Киевской Руси стала экспонатом Национального музея истории
Уникальная плита Святого Воина времен Киевской Руси, которую почти незаконно продали за 210 000 гривен, стала экспонатом Национального музея истории Украины после того, как ее изъяли правоохранители.
Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский
Президент Зеленский посетил Сумскую область, обсудил вопросы безопасности, экономического развития и встретился с военными во время своего рабочего визита.