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Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до шести, среди пострадавших - 1,5 летний ребенок

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 11:35  •  15870 просмотра

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Российский ракетный удар по Днепру привел к гибели 6, ранению 28 человек, в том числе ребенка; город подвергся значительным разрушениям.

Количество жертв утренней вражеской ракетной атаки на Днепр возросло до шести, 28 человек пострадали, среди них - 1,5-летний ребенок. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

Детали

Как отметил Лысак, 18 ракет сбили Силы обороны в небе над Днепропетровщиной.

Из-за попадания по Днепру, к сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них - 1,5-летний ребенок

- написал глава ОВА в Telegram.

По его словам, две женщины, которые считались пропавшими, вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию. 

Также сообщается, что кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, машины.

Также председатель ОВА сообщил, что армия рф попала и в Новомосковске. Пострадали два человека.  По его словам, повреждены 13 частных домов.

Ранее 

Сообщалось, что вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Атака рф на Дніпро: кількість загиблих зросла до шести, серед постраждалих - 1,5 річна дитина
Russian attack on Dnipro: death toll rises to six, 1.5-year-old child among injured
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Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до шести, среди пострадавших - 1,5 летний ребенок

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