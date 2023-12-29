Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до шести, среди пострадавших - 1,5 летний ребенок

Количество жертв утренней вражеской ракетной атаки на Днепр возросло до шести, 28 человек пострадали, среди них - 1,5-летний ребенок. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

Как отметил Лысак, 18 ракет сбили Силы обороны в небе над Днепропетровщиной.

Из-за попадания по Днепру, к сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них - 1,5-летний ребенок - написал глава ОВА в Telegram.

По его словам, две женщины, которые считались пропавшими, вышли на связь. Спасатели завершили поисковую операцию.

Также сообщается, что кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, машины.

Также председатель ОВА сообщил, что армия рф попала и в Новомосковске. Пострадали два человека. По его словам, повреждены 13 частных домов.

Ранее

Сообщалось, что вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения.