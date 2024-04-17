Атака рф на Чернигов: среди 61 пострадавшего работники вуза и медучреждения, а также трое детей - ОВА

В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция после атаки рф, в результате которой 14 человек погибли и 61 пострадали, в том числе трое детей, а также работники вуза и медицинского учреждения, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

По состоянию на 14:30 поисково-спасательная операция продолжается. На месте происшествия работают спасатели, полиция, медики, коммунальные службы, волонтеры. Известно о 14 погибших и 61 травмированном человеке, среди которых трое детей. Пострадали в частности работники вуза и медицинского учреждения - отметил Чаус в Telegram.

Он поблагодарил всех, кто оперативно пополнил банк ресурсов в Черниговском областном центре крови.

В результате удара рф по Чернигову погибла полицейская