В результате удара рф по Чернигову погибла полицейская

Лейтенант полиции Алина Миколаец погибла из-за осколочных ранений в результате ракетного удара российских войск по Чернигову. Об этом сообщили в МВД Украины, пишет УНН.

Детали

"Среди погибших в результате ракетного удара по Чернигову - лейтенант полиции Алина Миколаец", - сообщили в МВД.

Находясь дома на больничном, по данным МВД, она получила смертельное осколочное ранение.

"Алине Миколаец было 25... Она служила в полиции с июня 2023 года инспектором отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления", - написали в МВД.

Напомним

Российский ракетный удар по Чернигову унес жизни 14 человек, ранил 61, в том числе 3 детей. На месте инцидента до сих пор продолжается поисково-спасательная операция - специалисты проверяют информацию о 6 пропавших без вести лицах.