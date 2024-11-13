Атака рф дроном в Харькове: количество пострадавших возросло до 4

В Харькове в результате атаки рф дроном на многоквартирный дом количество пострадавших возросло до четырех человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до четырех - сообщил Терехов.

Ранее

Мэр сообщил, что в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. Сразу было известно о 2 пострадавших.