Атака рф дроном в Харькове: количество пострадавших возросло до 4
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова беспилотник РФ попал в многоэтажный дом. Количество пострадавших в результате атаки возросло до четырех человек.
В Харькове в результате атаки рф дроном на многоквартирный дом количество пострадавших возросло до четырех человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших возросло до четырех
Ранее
Мэр сообщил, что в Салтовском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. Сразу было известно о 2 пострадавших.