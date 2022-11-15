Атака на Киевщину: повреждены 10 домов, пострадавших нет

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"10 домов повреждены из-за атаки оккупантов в одном из районов Киевщины. В то же время, благодаря успешной работе сил ПВО пострадавших среди гражданского населения нет. Полицейские Киевщины продолжают фиксировать последствия ракетных ударов врага", - написал Небытов.

Ранее

В Киевской области российские оккупанты попали в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия.

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