На Київщині російська ракета влучила в будинок, пошкоджено дах

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«Ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття. Наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів. За попереднім даними потерпілих немає», - написав Нєбитов.

Він повідомив, що поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

«Атака ворога по одному із населених пунктів області. Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки. Внаслідок падіння ракети утворилась вирва та руйнування нежитлових будівель. Потерпілих, на щастя, немає», - зазначив Нєбитов.

Окрім того, він опублікував фото уламків ракети, які знайшли на Київщині.

«Вирву і уламки ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські поряд з одним із населених пунктів Київської області. Частини смертельної зброї знайшли на полі. Дякуючи силам протиповітряної оборони вдається дати гідну відсіч ворогу. Потерпілих в даному районі немає», - написав Нєбитов.

Доповнення

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов показав відео, на якому видно проліт ракети над одним з районів.