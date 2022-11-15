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В Киевской области российская ракета попала в дом, повреждена крыша

В Киевской области российская ракета попала в дом, повреждена крыша

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киевской области российские оккупанты попали в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата

«Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Небытов.

Он сообщил, что полицейские Киевщины фиксируют последствия вражеской ракетной атаки.

«Атака врага по одному из населённых пунктов области. Полицейские Киевской области фиксируют последствия вражеской ракетной атаки. В результате падения ракеты образовалась воронка и разрушение нежилых зданий. Пострадавших, к счастью, нет», – отметил Небытов.

Кроме того, он опубликовал фото обломков ракеты, найденных на Киевщине.

«Воронка и обломки ракеты оккупантов только обнаружили наши полицейские рядом с одним из населенных пунктов Киевской области. Части смертельного оружия обнаружили на поле. Благодаря силам противовоздушной обороны удается дать достойный отпор врагу. Пострадавших в данном районе нет», – написал Небытов.

Дополнение

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов показал видео, на котором виден пролет ракеты над одним из районов.

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