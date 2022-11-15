Атака на Київщину: пошкоджено 10 будинків, постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Київській області в результаті російської ракетної атаки пошкоджено 10 будинків. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини. В той же час, завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає. Поліцейські Київщини продовжують фіксувати наслідки ракетних ударів ворога", - написав Нєбитов.
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У Київській області російські окупанти влучили в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття.
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