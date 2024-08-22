Атака беспилотников на российский военный аэродром "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий
Киев • УНН
Обнародованы спутниковые снимки аэродрома «Мариновка» в Волгоградской области рф после утренней атаки. В соцсетях сообщают о вероятном поражении ангаров на объекте, который использовался для бомбардировок Украины.
Обнародованы спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в российской Волгоградской области после утренней атаки, передает УНН.
В соцсетях сообщают о вероятном поражении ангаров.
Контекст
СБУ совместно с Силами специальных операций поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в россии. Именно этот аэродром в волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.