Астронавтов из Франции и Бельгии назвали следующими европейцами, которые полетят на МКС

Софи Адено из Франции и Рафаэль Льежуа из Бельгии станут первыми двумя представителями нового класса европейских астронавтов, которые отправятся на Международную космическую станцию, сообщило Европейское космическое агентство 22 мая, пишет УНН.

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"Астронавты ЕКА Софи Адено и Рафаэль Льежуа были назначены на свои первые космические полеты на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссий, запланированных на 2026 год", - говорится в сообщении.

«Назначение Софи и Рафаэля следующими астронавтами ЕКА, летящими на Международную космическую станцию, знаменует собой важную веху для ЕКА и его класса астронавтов 2022 года. Это ощутимый результат нашего стремления продолжать сильное европейское присутствие в международном контексте. Поскольку исследовательская деятельность развивается беспрецедентными темпами, отправка в космос двух недавно выпущенных астронавтов ЕКА является важным шагом на пути к сохранению европейских ноу-хау, обеспечивая долгосрочное участие Европы в текущих программах, таких как Artemis, а также в любых будущих проектах, включая полеты человека в космос и исследования", - отметил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Софи и Рафаэль, члены последней группы астронавтов ЕКА, отобранной в 2022 году, недавно завершили годовую базовую подготовку, кульминацией которой стала официальная церемония выпуска астронавтов 22 апреля в Европейском центре астронавтов ЕКА в Германии.

После назначения Софи и Рафаэля первые два астронавта из класса астронавтов ЕКА в 2022 году должны отправиться в длительные миссии на Международную космическую станцию, при этом Софи должна полететь первой, а затем Рафаэль, указали в агентстве.

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