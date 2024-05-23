Астронавтів з Франції та Бельгії назвали наступними європейцями, які полетять на МКС
Київ • УНН
Софі Адено з Франції та Рафаель Льєжуа з Бельгії стануть першими двома представниками класу астронавтів ЄКА 2022 року, які відправляться на Міжнародну космічну станцію у 2026 році.
Софі Адено з Франції та Рафаель Льєжуа з Бельгії стануть першими двома представниками нового класу європейських астронавтів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію, повідомило Європейське космічне агентство 22 травня, пише УНН.
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"Астронавти ЄКА Софі Адено та Рафаель Льєжуа були призначені на свої перші космічні польоти на Міжнародну космічну станцію (МКС) у межах місій, запланованих на 2026 рік", - ідеться у повідомленні.
"Призначення Софі та Рафаеля наступними астронавтами ЄКА, що летять на Міжнародну космічну станцію, знаменує собою важливу віху для ЄКА та його класу астронавтів 2022 року. Це відчутний результат нашого прагнення продовжувати сильну європейську присутність у міжнародному контексті. Оскільки дослідницька діяльність розвивається безпрецедентними темпами, відправлення в космос двох астронавтів ЄКА, що недавно випустилися, є важливим кроком на шляху до збереження європейських ноу-хау, забезпечуючи довгострокову участь Європи в поточних програмах, таких як Artemis, а також у будь-яких майбутніх проектах, включаючи польоти людини в космос та дослідження", - зазначив генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.
Софі та Рафаель, члени останньої групи астронавтів ЄКА, відібраної у 2022 році, нещодавно завершили річну базову підготовку, кульмінацією якої стала офіційна церемонія випуску астронавтів 22 квітня у Європейському центрі астронавтів ЄКА у Німеччині.
Після призначення Софі та Рафаеля перші два астронавти з класу астронавтів ЄКА 2022 року повинні вирушити у тривалі місії на Міжнародну космічну станцію, при цьому Софі має полетіти першою, а потім Рафаель, вказали в агентстві.
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