Астронавтів з Франції та Бельгії назвали наступними європейцями, які полетять на МКС

ukenru
10:47 • 30759 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 50353 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50015 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64048 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78401 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115090 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138182 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140102 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247755 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171334 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 17370 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 42034 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24867 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45068 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33229 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247757 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366020 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380750 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295832 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2845 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3211 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62686 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79129 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90319 перегляди
Актуальне
Астронавтів з Франції та Бельгії назвали наступними європейцями, які полетять на МКС

Астронавтів з Франції та Бельгії назвали наступними європейцями, які полетять на МКС

Київ • УНН

 • 15801 перегляди

Софі Адено з Франції та Рафаель Льєжуа з Бельгії стануть першими двома представниками класу астронавтів ЄКА 2022 року, які відправляться на Міжнародну космічну станцію у 2026 році.

Софі Адено з Франції та Рафаель Льєжуа з Бельгії стануть першими двома представниками нового класу європейських астронавтів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію, повідомило Європейське космічне агентство 22 травня, пише УНН.

Деталі

"Астронавти ЄКА Софі Адено та Рафаель Льєжуа були призначені на свої перші космічні польоти на Міжнародну космічну станцію (МКС) у межах місій, запланованих на 2026 рік", - ідеться у повідомленні.

"Призначення Софі та Рафаеля наступними астронавтами ЄКА, що летять на Міжнародну космічну станцію, знаменує собою важливу віху для ЄКА та його класу астронавтів 2022 року. Це відчутний результат нашого прагнення продовжувати сильну європейську присутність у міжнародному контексті. Оскільки дослідницька діяльність розвивається безпрецедентними темпами, відправлення в космос двох астронавтів ЄКА, що недавно випустилися, є важливим кроком на шляху до збереження європейських ноу-хау, забезпечуючи довгострокову участь Європи в поточних програмах, таких як Artemis, а також у будь-яких майбутніх проектах, включаючи польоти людини в космос та дослідження", - зазначив генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

Софі та Рафаель, члени останньої групи астронавтів ЄКА, відібраної у 2022 році, нещодавно завершили річну базову підготовку, кульмінацією якої стала офіційна церемонія випуску астронавтів 22 квітня у Європейському центрі астронавтів ЄКА у Німеччині.

Після призначення Софі та Рафаеля перші два астронавти з класу астронавтів ЄКА 2022 року повинні вирушити у тривалі місії на Міжнародну космічну станцію, при цьому Софі має полетіти першою, а потім Рафаель, вказали в агентстві.

Астронавти "Crew-8" вирушили на МКС після кількох перенесень термінів04.03.24, 09:56 • 26449 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
frantsiiaФранція
belhiiaБельгія
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51