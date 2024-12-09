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Ассоциация фармацевтов обратилась к председателю антикоррупционного комитета из-за изменений в законодательство

Ассоциация фармацевтов обратилась к председателю антикоррупционного комитета из-за изменений в законодательство

Киев  •  УНН

 • 6872 просмотра

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Ассоциация фармацевтов Украины обратилась к председателю антикоррупционного комитета ВР относительно угрожающих изменений в законопроекте №11493.изменения могут привести к закрытию аптек в малых населенных пунктах и подорожанию лекарств.

Ассоциация фармацевтов Украины обратилась к председателю антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасии Радиной с просьбой вмешаться в обсуждение поправок к законопроекту №11493. По мнению представителей отрасли, предложенные изменения, включая квотирование поставок лекарств и запрет маркетинговых договоров, могут привести к закрытию аптек в малых населенных пунктах и подорожанию медикаментов для потребителей, пишет УНН.

"Беспокойство вызывает лоббизм в интересах отдельных фармацевтических компаний, касающихся некоторых политиков. Запрет на заключение маркетинговых договоров между аптеками и производителями существенно ограничивают возможности аптек получать доходы, вынуждая их повышать торговые наценки или закрываться. Это особенно критично для малых населенных пунктов, жители которых рискуют остаться без доступа к аптекам, а значит и к лекарствам. В то же время такая инициатива формирует впечатление содействия монополизации рынка сетями, которые могут быть связаны с инициаторами поправок", - говорится в тексте обращения.

Фармацевтическое сообщество также обеспокоено коррупционными рисками в квотировании, ведь предложенные ограничения объемов закупок препаратов одним покупателем в размере не более 15% создают условия для искусственного дефицита лекарственных средств и неравных условий для участников рынка. 

"Мы предполагаем, что эта схема разработана для манипуляций рынком в пользу отдельных компаний-производителей, которые могут получить эксклюзивный доступ к стратегическим ресурсам", - указывают в ассоциации.

Кроме того, эксперты отрасли указывают угрозу тенизации рынка, поскольку введение непрозрачных механизмов и ограничений создает предпосылки для перехода значительной части рыночных отношений в "тень", что существенно уменьшит налоговые поступления в государственный бюджет.

"Призываем Комитет по вопросам антикоррупционной политики немедленно вмешаться в ситуацию и вас госпожа Радина, провести тщательную проверку целесообразности поправок к законопроекту №11493, включая экономические обоснования и потенциальное влияние на рынок и граждан. мы верим в вашу принципиальность и готовность защищать прозрачность и справедливость в законодательном процессе", - отметили в ассоциации.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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