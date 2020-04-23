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Асфальтирование Подольско-Воскресенского моста начнется в мае - Кличко

Асфальтирование Подольско-Воскресенского моста начнется в мае - Кличко

Киев  •  УНН

 • 83166 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Начало асфальтирования Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве запланировано на май. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Город продолжает работать, все наши коммунальные предприятия работают, многие работы сейчас проходит и Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые заезды на Верхние и Нижние Валы разбирают старый вантовый мост, работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал, специалисты собирают металлоконструкции, которые затем с помощью домкратов поставят на опоры, прокладывают инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды", - отметил он.

По его словам, продолжается строительство насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними.

"Там уже бетонируют установленный прогон моста со стороны Троещины. В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода, а в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "встанет" на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом и начать строительство новой ветки метро", - добавил он.

Напомним, в Киеве часть временных конструкций рихтовок Подольского мостового перехода упала из-за сильного ветра.

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