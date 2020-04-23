Асфальтування Подільсько-Воскресенського мосту розпочнеться у травні - Кличко

"Місто продовжує працювати, всі наші комунальні підприємства працюють, багато робіт зараз проходить і Подольсько-Воскресенський мостовий перехід будують. Щоб облаштувати нові заїзди на Верхні та Нижні Вали розбирають старий вантовий міст, роботи з демонтажу аварійної конструкції тривають вже кілька тижнів. Триває будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній Вал, фахівці збирають металоконструкції, що потім за допомогою домкратів поставлять на опори, прокладають інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди", - зазначив він.

За його словами, триває спорудження насипу в районі Русанівських садів та будівництво мосту над ними.

"Там вже бетонують встановлений прогін мосту зі сторони Троєщини. В травні дорожники почнуть асфальтування проїжджої частини Подольсько-Воскресенського мостового переходу, а на початку літа почнуть встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Далі повністю демонтують нижню частину тимчасових опор і міст "встане" на своє місце. Хочу підкреслити: ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом і почати будівництво нової гілки метро", - додав він.

Нагадаємо, у Києві частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу впала через сильний вітер.