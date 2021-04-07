ARX - “Самая профессиональная страховая компания” в Украине в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Уже четверть века журнал БИЗНЕС определяет лучшие банки и страховые компании на отечественном рынке с помощью рейтинга "Финансовый Оскар", передает УНН.
В 2020 году компании ARX и ARX LIFE отмечены в трех номинациях
1) Страховая компания ARX получила звание “Самая профессиональная страховая компания”.
Это главная номинация рейтинга страховых компаний. Такое звание, согласно рейтингу, компания удерживает третий год подряд. Сумма страховых премий компании рискового страхования ARX 2020 года составляет 2,7 млд грн, что на 15% больше показателей 2019 года.
2) Также согласно рейтингу ARX второй год получает звание “Автостраховщик года КАСКО”.
В целом же звание лучшей в КАСКО по результатам независимых рейтингов Insurance Top компания имеет уже 12 лет. Сумма страховых премий по КАСКО за 2020 составила более 1,6 млрд гривен, что на 17% больше, чем в 2019 году.
По своим основным продуктом “Каско. Все включено”, ARX — единственная на украинском рынке имеет прозрачный сервис обратной связи от клиентов (Тransparent Customer Feedback или TCF.). Этот сервис позволяет клиентам немедленно после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездной шкале и оставить любой отзыв. По итогам 2020 года, на основании оценки независимой немецкой компании e-komi, ARX получила Золотой знак качества, обозначающий 4.8 баллов из 5.0
3) Компания Arx Life вошла в Топ-3 рейтинга в номинации “Хранитель жизни”.
Премии компании ARX Life 2020 года составили 259,6 млн, показав 45% прироста относительно прошлого года.
По итогам 2020 году общая сумма страховых премий ARX и ARX Life составила 2,94 млрд грн, что на 17% выше результатов 2019 года. Общая прибыль компаний ARX и ARX life составил 325 млн грн.
Как создается рейтинг “Финансовый Оскар”
В каждой из номинаций победители определяются в три этапа.
1-й этап.
Редакция журнала БИЗНЕС отбирает претендентов на победу в основных и профильных номинациях, исходя из показателей деятельности финучреждений, динамики их развития и действий на рынке в прошлом году.
В каждой номинации формируется short-list из топ-10 финучреждений или личностей-претендентов.
2-й этап.
Оценивания претендентов на победу осуществляет независимое экспертное жюри. При этом оценка происходит путем тайного голосования, члены жюри не согласовывают оценки между собой.
3-й этап.
Последнее слово остается за открытым онлайн-голосованием, проводимым на сайте business.ua.
На последнем этапе осуществляется подсчет баллов, полученных от экспертного жюри (80% финальной оценки) и по результатам голосования на сайте (20% финальной оценки).