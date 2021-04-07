ARX - “Найпрофесійніша страхова компанія” в Україні у 2020 році

У 2020 році компанії ARX та ARX LIFE відзначені у трьох номінаціях

1) Страхова компанія ARX отримала звання «Найпрофесійніша страхова компанія”.

Це головна номінація рейтингу страхових компаній. Таке звання, згідно з рейтингом, компанія утримує третій рік поспіль. Сума страхових премій компанії ризикового страхування ARX за 2020 рік становить 2,7 млд грн, що на 15% більше показників 2019 року.

2) Також згідно з рейтингом ARX другий рік отримує звання “Автостраховик року КАСКО”.

В цілому ж звання найкращей у КАСКО за результатами незалежних рейтингів Insurance Top компанія має вже 12 років. Сума страхових премій по КАСКО за 2020 склала понад 1,6 млрд гривень, що на 17% більше, ніж в 2019 році.

За своїм основним продуктом "Каско. Все включено", ARX - єдина на українському ринку має прозорий сервіс зворотного зв'язку від клієнтів (Тransparent Customer Feedback або TCF.). Цей сервіс дозволяє клієнтам негайно після врегулювання оцінити якість послуг компанії за 5-зірковою шкалою та залишити будь-який відгук. За підсумками 2020 року, на підставі оцінки незалежної німецької компанії e-komi, ARX отримала Золотий знак якості, що позначає 4.8 балів з 5.0

3) Компанія Arx Life увійшла у Топ-3 рейтингу у номінації “Хранитель життя”.

Премії компанії ARX Life за 2020 рік склали 259,6 млн, показавши (45% приросту щодо минулого року.

За підсумками 2020 року загальна сума страхових премій ARX і ARX Life склала 2,94 млрд грн, що на 17% вище результатів 2019 року. Загальний прибуток компаній ARX і ARX life склав 325 млн грн.

Як створюється рейтинг “Фінансовий Оскар”

У кожній з номінацій переможці визначаються в три етапи.

1-й етап.

Редакція журналу БІЗНЕС відбирає претендентів на перемогу в основних та профільних номінаціях, виходячи з показників діяльності фінустанов, динаміки їхнього розвитку та дій на ринку минулого року.

У кожній номінації формується short-list з топ-10 фінустанов або осіб-претендентів.

2-й етап.

Оцінювання претендентів на перемогу здійснює незалежне експертне журі. При цьому оцінювання відбувається шляхом таємного голосування, члени журі не узгоджують оцінки між собою.

3-й етап.

Останнє слово лишається за відкритим онлайн-голосуванням, що проводиться на сайті business.ua.

На останньому етапі здійснюється підрахунок балів, отриманих від експертного журі (80% фінальної оцінки) та за результатами голосування на сайті (20% фінальної оцінки).