ARX - лидер страхового рынка по данным Национального банка Украины

На протяжении года Национальный банк наблюдал за страховым рынком Украины, решительно реагировал на нарушения отдельными учреждениями регуляторных требований - остановил действия или аннулировал лицензии нарушителей. Ключевыми задачами многих финансовых учреждений остаются приведение деятельности в соответствие с требованиями регулятора и улучшения эффективности работы.



Недавно Нацбанк обнародовал показатели деятельности страховых компаний за I полугодие 2021 года.



• Страховая компания ARX занимает первое место на рынке по чистым заработанными страховыми премиями — 1, 319 млрд грн



• ARX занимает второе место по критерием чистой прибыли — 123, 6 млн грн



• Также ARX вошла в ТОП-3 по страховым выплатам и возмещениям - 603 млн грн.



Все страховые компании в I полугодии 2021 собрали чистых страховых премий на 23,48 млрд грн (+ 25,6%), а выплатили чистых страховых выплат на 8,552 млрд грн (+ 28,8%).



Также Нацбанк сообщает, что в целом финансовый результат рисковых страховщиков вырос во II квартале благодаря росту объемов премий. Кроме оживления страхования, положительно на прибыль повлияло уменьшение ликвидационных, административных и других расходов.



Страхование жизни также является прибыльным, в основном благодаря доходам от финансовых инвестиций. Количество нарушителей требований к платежеспособности и рисковых операций существенно снизилась. По состоянию на 1 июля 23 страховщика-лицензиата не выполняли нормативы платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов