Артиллерийский обстрел супермаркета в Харькове: начато досудебное расследование

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“За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Напомним

6 марта 2022 года около 12 часов российскими военнослужащими осуществлено артиллерийский обстрел снарядами неопределенной характеристики по супермаркету "Хазар", расположенного по ул. Академика Вальтера в г. Харькове.

В результате указанных действий страны-агрессора погибло по меньшей мере 4 человека, телесные повреждения получили более 15 человек.