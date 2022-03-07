Артилерійський обстріл супермаркету у Харкові: розпочато досудове розслідування

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“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

6 березня 2022 року близько 12 години російськими військовослужбовцями здійснено артилерійський обстріл снарядами невизначеної характеристики по супермаркету "Хазар", розташованого по вул. Академіка Вальтера у м. Харкові.

Внаслідок вказаних дій країни-агресора загинуло щонайменше 4 особи, тілесні ушкодження отримали більше 15 осіб.