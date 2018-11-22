Артиллеристы провели учения по отражению противника с моря и воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На одном из военных полигонов, расположенных на южном направлении района ООС, состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи. Об этом УНН сообщили в мобильной пресс-группе ОТУ "Восток".
Военные продемонстрировали умение по поражению нескольких волн морского десанта, минирования морского участка и применения аэрозольного маскировки без боевой стрельбы.
"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольного маскировки, подразделением минировании акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток".
Также, во время учений, подразделения противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха. Результатами тактических учений украинские защитники в очередной раз доказали, что всегда готовы дать отпор российскому агрессору.
Напомним, масштабные учения ко Дню десантника состоялись на полигоне под Житомиром.