Артилеристи провели навчання із відбиття противника з моря та повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На одному з військових полігонів, розміщених на південному напрямку району ООС, відбулися планові тактичні навчання реактивної артилерійської батареї. Про це УНН повідомили у мобільній прес-групі ОТУ “Схід”.
Військові продемонстрували вміння з ураження декількох хвиль морського десанту, мінування морської ділянки та застосування аерозольного маскування без бойової стрільби.
“Наша мета — досягнути злагодженості між підрозділами аерозольного маскування, підрозділом мінування акваторії моря, батареї бойового прикриття та групи безпілотних літальних апаратів”, — зазначив начальник групи застосування ракетних військ і артилерії ОТУ “Схід”.
Також, під час навчань, підрозділи Протиповітряної оборони ООС продемонстрували готовність до відбиття ворожих дій з повітря. Результатами тактичних навчань українські захисники вкотре довели, що завжди готові дати відсіч російському агресору.
Нагадаємо, масштабні навчання до Дня десантника відбулись на полігоні під Житомиром.