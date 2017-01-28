Артиллеристы в Житомирской области провели боевые стрельбы

Стрельбы проходили в сложных погодных условиях - сильного мороза и плохой видимости целей, что создавало обстановку максимально приближенную к боевой.

"По словам командира артиллерийского подразделения, боевые стрельбы проходили с целью усовершенствования личным составом практических навыков во время прорыва вражеской штурмовой бронегруппы на огневую позицию или непосредственного встречного боя с противником на марше. Также в ходе практических занятий артиллеристы-десантники отработали задачи по проверке прицельных устройств, загрузке боекомплекта, устранению неисправностей и задержек при стрельбе. Кроме того, учитывая реальный боевой опыт, каждый член экипажа самоходных гаубиц попробовал себя в качестве командира орудия, старшего наводчика, заряжающего и механика-водителя", - сообщили в Генштабе ВСУ.