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Артиллеристы в Житомирской области провели боевые стрельбы

Артиллеристы в Житомирской области провели боевые стрельбы

Киев • УНН

 • 9541 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 января. УНН. Боевые стрельбы из самоходных гаубиц 2С3М "Акация" провели артиллеристы в Житомирской области. Об этом на своей официальной странице в Facebook проинформировал Генеральный штаб ВСУ, сообщает УНН.

Стрельбы проходили в сложных погодных условиях - сильного мороза и плохой видимости целей, что создавало обстановку максимально приближенную к боевой.

"По словам командира артиллерийского подразделения, боевые стрельбы проходили с целью усовершенствования личным составом практических навыков во время прорыва вражеской штурмовой бронегруппы на огневую позицию или непосредственного встречного боя с противником на марше. Также в ходе практических занятий артиллеристы-десантники отработали задачи по проверке прицельных устройств, загрузке боекомплекта, устранению неисправностей и задержек при стрельбе. Кроме того, учитывая реальный боевой опыт, каждый член экипажа самоходных гаубиц попробовал себя в качестве командира орудия, старшего наводчика, заряжающего и механика-водителя", - сообщили в Генштабе ВСУ.

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