Артилеристи на Житомирщині провели бойові стрільби

Стрільби проходили у складних погодних умовах — сильного морозу та поганої видимості цілей, що створювало обстановку максимально наближену до бойової.

“За словами командира артилерійського підрозділу, бойові стрільби проходили з метою удосконалення особового складу практичних навичок під час прориву ворожої штурмової бронегрупи на вогневу позицію або безпосереднього зустрічного бою з противником на марші. Також в ході практичних занять артилеристи-десантники відпрацювали завдання щодо вивірки прицільних пристроїв, завантаження боєкомплекту, усунення несправностей та затримок під час стрільби. Окрім того, враховуючи реальний бойовий досвід, кожен член екіпажу самохідних гаубиць спробував себе в якості командира гармати, старшого навідника, заряджаючого та механіка-водія”, — повідомили в Генштабі ЗСУ.