Испанский тренер Микель Артета согласился продлить контракт с "Арсеналом", которым руководит уже седьмой год. Об этом сообщает BBC Sport, передает УНН.

Стало известно, что Артета достиг окончательной договоренности с "канонирами" о продолжении своей работы в клубе. Информации о сроке действия нового контракта пока нет, но, как ожидается, он позволит Артете провести в клубе как минимум 10-й год с момента его прихода в декабре 2019 года - пишет издание.

Новый контракт также будет предусматривать значительное повышение заработной платы по сравнению с нынешней — 10 млн фунтов стерлингов в год плюс дополнительные 5 млн фунтов стерлингов в виде премий.

Говоря о переговорах по контракту, Артета отметил на прошлой неделе: "Болельщикам не стоит об этом беспокоиться, потому что я хочу быть здесь. Я чрезвычайно счастлив и очень благодарен за возможность работать с теми людьми, с которыми я работаю".

Отметим, нынешний контракт Артеты, который возглавил "Арсенал" в 2019 году, заканчивается в июне 2027 года.

У руля лондонской команды Артета завоевал четыре Суперкубка Англии, один Кубок Англии и впервые за 22 года стал чемпионом АПЛ.

Кроме того, Артета впервые за 20 лет вывел "канониров" в финал Лиги чемпионов, где уступил французскому "ПСЖ".