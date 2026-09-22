Мікель Артета погодився продовжити контракт з “Арсеналом”

Іспанський тренер Мікель Артета погодився продовжити контракт із "Арсеналом", яким керує вже сьомий рік. Про це повідомляє BBC Sport, передає УНН.

Стало відомо, що Артета досяг остаточної домовленості з "канонірами" про продовження своєї роботи в клубі. Інформації про термін дії нового контракту поки що немає, але, як очікується, він дозволить Артеті провести у клубі щонайменше 10-й рік з моменту його приходу в грудні 2019 року - пише видання.

Новий контракт також передбачатиме значне підвищення заробітної плати порівняно з нинішньою - 10 млн фунтів стерлінгів на рік плюс додаткові 5 млн фунтів стерлінгів у вигляді премій.

Говорячи про переговори щодо контракту, Артета зазначив минулого тижня: "Вболівальникам не варто про це турбуватися, бо я хочу бути тут. Я надзвичайно щасливий і дуже вдячний за можливість працювати з тими людьми, з якими працюю".

Зазначимо, нинішній контракт Артети, який очолив "Арсенал" у 2019 році, закінчується у червні 2027 року.

За кермом лондонської команди, Артета здобув чотири Суперкубки Англії, один Кубок Англії та вперше за 22 роки став чемпіоном АПЛ.

Окрім того, Артета вперше за 20 років вивів "канонірів" до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився французькому "ПСЖ".