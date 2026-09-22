Мікель Артета погодився продовжити контракт з “Арсеналом”

$44.710.0351.370.17
ukenru
Ексклюзив
13:02 • 10350 перегляди
Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
12:20 • 20520 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану
11:11 • 16749 перегляди
Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Ексклюзив
10:20 • 31267 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
09:47 • 20736 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
09:10 • 17398 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
22 вересня, 08:27 • 15158 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 27602 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
22 вересня, 04:58 • 25256 перегляди
Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»
22 вересня, 04:32 • 19453 перегляди
У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRAPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
68%
747мм
Популярнi новини
Ердоган закликав скасувати право вето в Раді Безпеки ООН та відмовитися від постійних членів22 вересня, 04:45 • 18888 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 30420 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 25771 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 19165 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 8372 перегляди
Публікації
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 3504 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 8726 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану12:20 • 20520 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
10:20 • 31267 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 25938 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo14:01 • 1778 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 19362 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 30611 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 24864 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 26012 перегляди
Актуальне
Fox News
Financial Times
Дія (сервіс)
Forbes
Starlink

Мікель Артета погодився продовжити контракт з “Арсеналом”

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Мікель Артета домовився продовжити роботу в "Арсеналі" щонайменше до десятого року. Його зарплата з преміями має суттєво зрости.

Мікель Артета погодився продовжити контракт з “Арсеналом”

Іспанський тренер Мікель Артета погодився продовжити контракт із "Арсеналом", яким керує вже сьомий рік. Про це повідомляє BBC Sport, передає УНН. 

Стало відомо, що Артета досяг остаточної домовленості з "канонірами" про продовження своєї роботи в клубі. Інформації про термін дії нового контракту поки що немає, але, як очікується, він дозволить Артеті провести у клубі щонайменше 10-й рік з моменту його приходу в грудні 2019 року

- пише видання.

Новий контракт також передбачатиме значне підвищення заробітної плати порівняно з нинішньою - 10 млн фунтів стерлінгів на рік плюс додаткові 5 млн фунтів стерлінгів у вигляді премій.

Говорячи про переговори щодо контракту, Артета зазначив минулого тижня: "Вболівальникам не варто про це турбуватися, бо я хочу бути тут. Я надзвичайно щасливий і дуже вдячний за можливість працювати з тими людьми, з якими працюю".

Зазначимо, нинішній контракт Артети, який очолив "Арсенал" у 2019 році, закінчується у червні 2027 року. 

За кермом лондонської команди, Артета здобув чотири Суперкубки Англії, один Кубок Англії та вперше за 22 роки став чемпіоном АПЛ. 

Окрім того, Артета вперше за 20 років вивів "канонірів" до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився французькому "ПСЖ". 

Павло Башинський

Спорт