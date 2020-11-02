"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и прервал серию поражений в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В седьмом туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Юнайтед” дома проиграл “Арсеналу”, сообщает УНН.
В первом тайме считанных сантиметров не хватило для Обамеянга и Ляказетта, чтобы замкнуть передачи своих партнеров. У “Красных дьяволов” отметим удар низом с острого угла от Гринвуда — ворота на месте.
В середине второй половины Эктор Беллерин заработал на себе нарушение правил и Обамеянг забил с 11-метровой точки — 1:0.
Обе команды не входят в число лидеров на данный момент — “Арсенал” с 12 пунктами занимает 9-ю строчку, а “Манчестер Юнайтед” всего 15-й (7 баллов).
Добавим, что в других противостояниях “Астон Вилла” дома уступил “Саутгемптона” 3:4, “Ньюкасл” обыграл “Эвертон” 2:1, а “Тоттенхэм” одолел “Брайтон” — 2:1.