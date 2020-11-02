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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 20823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50288 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 69336 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 81356 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92754 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112926 просмотра

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"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и прервал серию поражений в АПЛ

"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и прервал серию поражений в АПЛ

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В седьмом туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Юнайтед” дома проиграл “Арсеналу”, сообщает УНН.

В первом тайме считанных сантиметров не хватило для Обамеянга и Ляказетта, чтобы замкнуть передачи своих партнеров. У “Красных дьяволов” отметим удар низом с острого угла от Гринвуда — ворота на месте.

В середине второй половины Эктор Беллерин заработал на себе нарушение правил и Обамеянг забил с 11-метровой точки — 1:0.

Обе команды не входят в число лидеров на данный момент — “Арсенал” с 12 пунктами занимает 9-ю строчку, а “Манчестер Юнайтед” всего 15-й (7 баллов).

Добавим, что в других противостояниях “Астон Вилла” дома уступил “Саутгемптона” 3:4, “Ньюкасл” обыграл “Эвертон” 2:1, а “Тоттенхэм” одолел “Брайтон” — 2:1.

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