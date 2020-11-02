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“Арсенал” обіграв “Манчестер Юнайтед” та перервав серію поразок в АПЛ

Київ • УНН

 • 11397 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У сьомому турі Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Юнайтед” вдома програв “Арсеналу”, повідомляє УНН.

У першому таймі лічених сантиметрів не вистачило для Обамеянга та Ляказетта аби замкнути передачі своїх партнерів. У “Червоних дияволів” відзначимо удар низом з гострого кута від Грінвуда — ворота на місці.

В середині другої половини Ектор Беллерін заробив на собі порушення правил і Обамеянг забив з 11-метрової точки — 1:0.

Обидві команди не входять до числа лідерів на даний момент — “Арсенал” з 12 пунктами обіймає 9-ту сходинку, а “Манчестер Юнайтед” всього 15-й (7 балів).

Додамо, що в інших протистояннях “Астон Вілла” вдома поступилася “Саутгемптону” 3:4, “Ньюкасл” обіграв “Евертон” 2:1, а “Тоттенхем” здолав “Брайтон” — 2:1.

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