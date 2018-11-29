"Арсенал" полурезервным составом отправился в Украину на матч с "Ворсклой"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Делегация лондонского “Арсенала” вылетела в Украину на поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с полтавской “Ворсклой”, сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба.
Испанский наставник Унай Эмери отдал предпочтение молодым футболистам, взяв на предстоящую игру таких исполнителей: Деян Илиев, Чарли Гилмор, Эдди Нкетиа, Тайрис Джон Джулс, Зак Мэдли, Эмиль Смит-Роу, Джо Виллок, Жорди Осей-Туту, Бакайе Сака, Маттео Гандузи и Доминик Томпсон.
Кроме молодых спортсменов в Киев отправились и такие футболисты как: Петр Чех, Аарон Рэмзи, Хенрик Мхитарян, Лихтштайнер, Мохамед Ельнени, Мейнтленд-Нилс, Роб Холдинг, Дженкинсон, Эми Мартинез.
Примечательно, что ранее вице-президент “Ворсклы” Олег Лысак заявлял, что клуб готовится к плану А и В — проведение матча с “Арсеналом” в Киеве или Полтаве, поскольку клуб находится в подвешенном положении.
Напомним, что УЕФА опубликовала специальное письмо в котором указала о переносе матча “Ворскла” — “Арсенал” в Киев.