"Арсенал" напіврезервним складом відправився в Україну на матч з "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Делегація лондонського “Арсеналу” вилетіла в Україну на поєдинок п’ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА із полтавською “Ворсклою”, повідомляє УНН із посиланням на Twitter клубу.
Іспанський наставник Унай Емері віддав перевагу молодим футболістів, взявши на майбутню гру таких виконавців: Деян Ілієв, Чарлі Гілмор, Едді Нкетіа, Тайріс Джон-Джулс, Зак Медлі, Еміль Сміт-Роу, Джо Віллок, Жорді Осей-Туту, Бакайе Сака, Маттео Гандузі і Домінік Томпсон.
Окрім молодих спортсменів до Києва вирушили і такі футболісти як: Петр Чех, Аарон Ремзі, Хенрік Мхітарян, Штефан Ліхтштайнер, Мохамед Ельнені, Мейнтленд-Нілс, Роб Холдінг, Карл Дженкінсон, Емі Мартінез.
Примітно, що раніше віце-президент “Ворскли” Олег Лисак заявляв, що клуб готується до плану А і В — проведення матчу з “Арсеналом” в Києві або Полтаві, оскільки клуб знаходиться у підвішеному становищі.
Нагадаємо, що УЄФА опублікувала спеціальний лист в якому вказала про переніс матчу “Ворскла” — “Арсенал” до Києва.