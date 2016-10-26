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15 марта, 19:03 • 115550 просмотра

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"Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

"Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

Киев • УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В матче четвертого раунда Кубка английской лиги состоялось пять противостояний, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

В одном из центральных поединков "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дублю Дэниэля Старриджа - 2: 1. У "Тоттенхэма" гол с пенальти на счету Винсента Янссена.

Примечательно, что нападающий "Ливерпуля" Д.Старридж забил уже 8-й мяч за шесть матчей турнира.

Также в 1/4 финала пробился и лондонский "Арсенал", победив "Рединг" - 2: 0. В составе "канониров" дубль записал в свой актив Алекс Окслейд-Чемберлен.

Результаты других баталий:

"Ньюкасл" - "Престон" - 6: 0 (дубль Митровича и Диаме, Ричи, Перес)

"Лидс" - "Норвич" - после серии пенальти 3: 2 (Антонссон, Вуд - Притчард, Оливейра)

"Бристоль Сити" - "Халл Сити" - 1: 2 (Томлин - Магуайр, Доусон).

Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Лиги пройдут начиная с 28 ноября.

Как сообщал УНН, главный тренер "Манчестер Юнайтед" не принимает участия в тренировочном процессе команды .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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