"Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В матче четвертого раунда Кубка английской лиги состоялось пять противостояний, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
В одном из центральных поединков "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дублю Дэниэля Старриджа - 2: 1. У "Тоттенхэма" гол с пенальти на счету Винсента Янссена.
Примечательно, что нападающий "Ливерпуля" Д.Старридж забил уже 8-й мяч за шесть матчей турнира.
Также в 1/4 финала пробился и лондонский "Арсенал", победив "Рединг" - 2: 0. В составе "канониров" дубль записал в свой актив Алекс Окслейд-Чемберлен.
Результаты других баталий:
"Ньюкасл" - "Престон" - 6: 0 (дубль Митровича и Диаме, Ричи, Перес)
"Лидс" - "Норвич" - после серии пенальти 3: 2 (Антонссон, Вуд - Притчард, Оливейра)
"Бристоль Сити" - "Халл Сити" - 1: 2 (Томлин - Магуайр, Доусон).
Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Лиги пройдут начиная с 28 ноября.
Как сообщал УНН, главный тренер "Манчестер Юнайтед" не принимает участия в тренировочном процессе команды .