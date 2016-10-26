"Арсенал" і "Ліверпуль" вийшли у чвертьфінал Кубка англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У матчі четвертого раунду Кубка англійської ліги відбулося п’ять протистоянь, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
В одному з центральних поєдинків "Ліверпуль" переграв "Тоттенхем" завдяки дублю Деніеля Старріджа - 2:1. У "Тотенхема" гол з пенальті на рахунку Вінсента Янссена.
Примітно, що нападник "Ліверпуля" Д.Старрідж забив вже 8-й м'яч за шість матчів турніру.
Також до 1/4 фіналу пробився й лондонський "Арсенал", перемігши "Редінг" – 2:0. У складі "канонірів" дубль записав у свій актив Алекс Окслейд-Чемберлен.
Результати інших баталій:
"Ньюкасл" – "Престон" - 6:0 (дубль Мітровіча і Діаме, Річі, Перес);
"Лідс" – "Норвіч" - після серії пенальті 3:2 (Антонссон, Вуд – Прітчард, Олівейра);
"Брістоль Сіті" – "Халл Сіті" - 1:2 (Томлін – Магуайр, Доусон).
Додамо, чвертьфінальні матчі Кубка Ліги пройдуть починаючи з 28 листопада.
Як повідомляв УНН, головний тренер “Манчестер Юнайтед” не приймає участі в тренувальному процесі команди.