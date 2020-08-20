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Армию "раздевают": в Минобороны провалили план закупки зимней формы для военных

Киев  •  УНН

 • 25835 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Не жили богато, нечего и начинать? Половина украинских военных частей до сих пор получает продукты по «старым» куцым меню. А зимой армейцы вообще рискуют остаться голыми и босыми - из-за коррупционных схем и лоббирования конкретных поставщиков, передает УНН со ссылкой на информационный портал «СтопКор».

«Я абсолютно уверена и знаю, что до 2014 года каждый аутсорсер имел «своего» человека в Минобороны, которому они заносили конверты. И подозреваю, что такая же ситуация происходит прямо сейчас », - отмечает экс-руководительница реформы питания ВСУ Диана Петреня.

Но если питается украинская армия все же бесперебойно, то проблема с военной формой набирает обороты. «СтопКор» отослал информационный запрос, чтобы узнать, как Министерство обороны выполняет план закупок на год.

Ответ поражает: по состоянию на конец июля договоров на поставку вещевого имущества заключено на 48%, тогда как в прошлом году на этот же период их было 88%. Это означает, что одевать армию, очевидно, не собираются. Ведь зимнюю форму одежды военные обычно получают в сентябре-октябре. А ее изготовление и поставка на склады занимает много времени - примерно два месяца. По словам представителя швейной компании, сейчас отсутствуют договоры на верхнюю одежду.

Отметим, что потребности должны обеспечивать Департамент государственных закупок МОУ. В марте этого года его директора Владимира Гулевича уволили, однако официально на его место так никого и не назначили.

Департаментом уже полгода фактически руководят Игорь Горбенко и председатель Тендерного комитета министерства Ярослав Федорчук. Именно из-за их деятельности состоялось невыполнение плана закупок.

Как стало известно «СтопКору», в конце каждого года, согласно законодательству, договоры на поставку тылового обеспечения пролонгируют на первый квартал следующего года. Дополнительные соглашения обычно подписывали до 15 января. Однако в этом году все произошло иначе.

«В этом году все искусственно затянули до 18 февраля - скорее всего, для получения определенной выгоды. 18-го числа в срочном порядке все было подписано, чтобы успеть в сроки, но раньше такой ситуации ни разу не было», - отмечает представитель швейной компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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