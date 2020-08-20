Армію "роздягають": у Міноборони провалили план закупівлі зимової форми для військовиків

«Я абсолютно впевнена і знаю, що до 2014 року кожен аутсорсер мав «свою» людину в Міноборони, якій вони заносили конверти. І підозрюю, що така ж ситуація відбувається прямо зараз», – зазначає екскерівниця реформи харчування ЗСУ Діана Петреня.

Та якщо харчується українська армія все ж таки безперебійно, то проблема з військовою формою набирає обертів. «СтопКор» надіслав інформаційний запит, щоб дізнатися, як Міністерство оборони виконує план закупівель на рік.

Відповідь вражає: станом на кінець липня договорів на постачання речового майна укладено лише на 48%, тоді як торік на цей же період їх було 88%. Це означає, що одягати армію, вочевидь, не збираються. Адже зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні. А її виготовлення та постачання на склади займає чимало часу – приблизно два місяці. За словами представника швейної компанії, наразі відсутні договори на верхній одяг.

Зауважимо, що потреби має забезпечувати Департамент державних закупівель МОУ. У березні цього року його директора Володимира Гулевича звільнили, однак офіційно на його місце так нікого і не призначили.

Департаментом вже пів року фактично керують Ігор Горбенко та голова Тендерного комітету міністерства Ярослав Федорчук. Саме через їхню діяльність відбулось невиконання плану закупівель.

Як стало відомо «СтопКору», наприкінці кожного року, згідно з законодавством, договори на постачання тилового забезпечення пролонгують на перший квартал наступного року. Додаткові угоди зазвичай підписували до 15 січня. Однак цього року все сталось інакше.

«Цьогоріч усе штучно затягнули до 18 лютого – найімовірніше, для отримання певної вигоди. 18-го числа у терміновому порядку все було підписане, аби встигнути у строки, але раніше такої ситуації жодного разу не було», – наголошує представник швейної компанії.