Армия Саудовской Аравии находится в состоянии повышенной готовности после столкновений с хуситами - Bloomberg
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Вооруженные силы Саудовской Аравии перешли в состояние повышенной боевой готовности после смертоносных столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Хуситы пытались запустить ракету над Саудовской Аравией в сторону Израиля. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что помимо запушенной ракеты, четверо саудовских солдат погибли в бою с хуситами в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом.
Гибель солдат Саудовской Аравии на прошлой неделе, является первой известной потерей Вооруженных сил стараны после того, как в апреле 2022 года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами.
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