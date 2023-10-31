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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Калибр (семейство ракет)

Армия Саудовской Аравии находится в состоянии повышенной готовности после столкновений с хуситами - Bloomberg

Киев • УНН

 • 55793 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. Вооруженные силы Саудовской Аравии перешли в состояние повышенной боевой готовности после смертоносных столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Хуситы пытались запустить ракету над Саудовской Аравией в сторону Израиля. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Армия Саудовской Аравии находится в состоянии повышенной готовности после столкновений с хуситами - Bloomberg

Детали

Отмечается, что помимо запушенной ракеты, четверо саудовских солдат погибли в бою с хуситами в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом.

Гибель солдат Саудовской Аравии на прошлой неделе, является первой известной потерей Вооруженных сил стараны после того, как в апреле 2022 года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами.

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