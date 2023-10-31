Армія Саудівської Аравії перебуває у стані підвищеної готовності після зіткнень із хуситами – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Збройні сили Саудівської Аравії перейшли в стан підвищеної бойової готовності після смертоносних зіткнень з єменськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран. Хусити намагалися запустити ракету над Саудівською Аравією в бік Ізраїлю. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що окрім запушеної ракети, четверо саудівських солдатів загинули в бою з хуситами в гірській південно-західній провінції Джазан на кордоні з Єменом.
Загибель солдатів Саудівської Аравії минулого тижня, є першою відомою втратою збройних сил країни після того, як у квітні 2022 року було досягнуто попереднього перемир'я з хуситами.
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