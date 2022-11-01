Армия рф оставляет даже своих медиков истекать кровью на поле боя - показания пленной россиянки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российский медик пошла добровольцем на войну в Украину и на собственном опыте убедилась, что "мы своих не бросаем" – очередной миф рашистов. Об этом говорится в опубликованном СБУ отрывке допроса военнопленной, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в первом бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ. Россияне оставили фельдшера истекать кровью на поле боя. Позже, ее, без сознания от потери крови, нашли украинские бойцы и оказали первую помощь.
Цитата
"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что "пепешки" закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация все же будет... Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - рассказала пленный медик.
Напомним
Генштаб сообщил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек.