Армия рф оставляет даже своих медиков истекать кровью на поле боя - показания пленной россиянки

Детали

Сообщается, что в первом бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ. Россияне оставили фельдшера истекать кровью на поле боя. Позже, ее, без сознания от потери крови, нашли украинские бойцы и оказали первую помощь.

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"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что "пепешки" закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация все же будет... Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - рассказала пленный медик.

Напомним

Генштаб сообщил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек.