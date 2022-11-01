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Армія рф залишає навіть своїх медиків стікати кров'ю на полі бою - свідчення полоненої росіянки

Армія рф залишає навіть своїх медиків стікати кров'ю на полі бою - свідчення полоненої росіянки

Київ • УНН

 • 203600 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російська медикиня пішла добровольцем на війну в Україну і на власному досвіді переконалася, що "мы своих не бросаем" – черговий міф рашистів. Про це йдеться в опублікованому СБУ уривку допиту військовополоненої, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що у першому бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ. Росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою. Пізніше, її, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці і надали першу допомогу.

Цитата

"Обіцяли, що таки заберуть... Я стала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, бо "пепешки" закінчилися (комплекти під першу медичну допомогу - ред.), а кровотеча не зупинялася ні в мене, ні у хлопців. Сподівалися, що евакуація все ж таки буде... Але вже прийшло розуміння, що за нами не прийдуть", - розповіла полонена медикиня.

Нагадаємо

Генштаб повідомив, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 72 470 осіб.

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