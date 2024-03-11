Армия рф за неделю нанесла 24 авиационных удара по Черниговщине: есть пострадавшие и разрушения

За прошедшую неделю российские военные 114 раз обстреляли 26 населенных пунктов Черниговской области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще один - получил ранения. Об этом в понедельник сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

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По словам Чауса, за неделю из-за атак армии рф на Черниговщине было зафиксировано 544 взрыва.

Противник нанес 24 авиационных удара: с использованием ракет, дронов-камикадзе; ударных FPV-дронов. На территории области Силы обороны сбили ракету типа "воздух-поверхность" и дрон-камикадзе.

К сожалению, в результате обстрелов в Новгород-Северском районе один человек погиб, еще один ранен - написал Чаус в соцсетях.

Из-за вражеских атак повреждено частное домохозяйство и объекты гражданской инфраструктуры.

Почти 200 взрывов из различных видов вооружения со стороны оккупантов насчитали в приграничье Черниговщины и Сумщины