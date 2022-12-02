Армия рф за сутки обстреляла шесть пограничных громад Сумской и Черниговской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Оккупанты за прошлые сутки обстреляли с применением минометов, гранатометов и ствольной артиллерии шесть пограничных громад в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует УНН.
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«Вчера, 1 декабря, российские оккупационные войска продолжили обстреливать пограничье Сумской и Черниговской области. Под вражеским огнем оказались Миропольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Эсманьская и Шалыгинская громады Сумской области и Новгород-Северская - Черниговской области», - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отметили, что в первой половине дня рашисты из российского населенного пункта казачья локня накрыли территорию Юнаковской громады из ствольной артиллерии, раздалось более полутора десятков взрывов от разрывов снарядов.
Шалыгинская громада страдала от огня из минометов и гранатометов. Из района населенных пунктов слободка, ивановка и старая николаевка россияне выпустили по пограничной территории полсотни мин и произвели полсотни выстрелов из гранатомета.
Эсманьскую громаду со стороны населенных пунктов троебортное и локоть обстреливали дважды из ствольной артиллерии - более трех десятков прилетов артснарядов.
Зноб-Новгородская громада была обстреляна рашистами со стороны населенного пункта белая березка - зафиксировано 24 прилета артиллерийских снарядов.
Во второй половине дня российские оккупанты осуществили минометный обстрел территории Миропольской громады, насчитано около десятка взрывов от разрывов мин калибра 120-мм. Огонь велся из российского населенного пункта плехово.
Новгород-Северскую громаду россияне дважды обстреливали из района населенного пункта погар - зафиксировано 6 прилетов из ствольной артиллерии.
Дополнение
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в сторону Сумской области рашисты направили более 180 снарядов. Под обстрелами оказались 5 громад.