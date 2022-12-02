Армия рф за сутки обстреляла шесть пограничных громад Сумской и Черниговской областей

ukru
Эксклюзив
16:00 • 66267 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 126610 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131532 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109428 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103606 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90188 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110987 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136113 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122986 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136726 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 27900 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 35419 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 77353 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 32131 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 71071 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227656 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258195 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196544 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201924 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 77353 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116371 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118867 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126389 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141523 просмотра
Актуальное
Армия рф за сутки обстреляла шесть пограничных громад Сумской и Черниговской областей

Армия рф за сутки обстреляла шесть пограничных громад Сумской и Черниговской областей

Киев • УНН

 • 704122 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Оккупанты за прошлые сутки обстреляли с применением минометов, гранатометов и ствольной артиллерии шесть пограничных громад в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует УНН.

Цитата

«Вчера, 1 декабря, российские оккупационные войска продолжили обстреливать пограничье Сумской и Черниговской области. Под вражеским огнем оказались Миропольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Эсманьская и Шалыгинская громады Сумской области и Новгород-Северская - Черниговской области», - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что в первой половине дня рашисты из российского населенного пункта казачья локня накрыли территорию Юнаковской громады из ствольной артиллерии, раздалось более полутора десятков взрывов от разрывов снарядов.

Шалыгинская громада страдала от огня из минометов и гранатометов. Из района населенных пунктов слободка, ивановка и старая николаевка россияне выпустили по пограничной территории полсотни мин и произвели полсотни выстрелов из гранатомета.

Эсманьскую громаду со стороны населенных пунктов троебортное и локоть обстреливали дважды из ствольной артиллерии - более трех десятков прилетов артснарядов.

Зноб-Новгородская громада была обстреляна рашистами со стороны населенного пункта белая березка - зафиксировано 24 прилета артиллерийских снарядов.

Во второй половине дня российские оккупанты осуществили минометный обстрел территории Миропольской громады, насчитано около десятка взрывов от разрывов мин калибра 120-мм. Огонь велся из российского населенного пункта плехово.

Новгород-Северскую громаду россияне дважды обстреливали из района населенного пункта погар - зафиксировано 6 прилетов из ствольной артиллерии.

Дополнение

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в сторону Сумской области рашисты направили более 180 снарядов. Под обстрелами оказались 5 громад.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы