Армія рф за добу обстріляла шість прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Окупанти минулої доби обстріляли із застосуванням мінометів, гранатометів та ствольної артилерії шість прикордонних громад у Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
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«Учора, 1 грудня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської області. Під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Есманьська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська - Чернігівщини», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що у першій половині дня рашисти з російського населеного пункту казачья локня накрили територію Юнаківської громади зі ствольної артилерії, пролунало понад півтора десятка вибухів від розривів снарядів.
Шалигинська громада потерпала від вогню з мінометів та гранатометів. З району населених пунктів слобідка, іванівка та стара миколаївка росіяни випустили по прикордонню пів сотні мін та здійснили пів сотні пострілів з гранатомета.
Есманську громаду зі сторони населених пунктів троєбортне і локоть обстрілювали двічі зі ствольної артилерії – понад три десятки прильотів артснарядів.
Зноб-Новгородська громада була обстріляна рашистами зі сторони населеного пункту біла берізка – зафіксовано 24 прильоти артилерійських снарядів.
У другій половині дня російські окупанти здійснили мінометний обстріл території Миропільської громади, нараховано біля десятка вибухів від розривів мін калібру 120-мм. Вогонь вівся з російського населеного пункту плехово.
Новгород-Сіверську громаду русіяни двічі обстрілювали з району населеного пункту погар - зафіксовано 6 прильотів зі ствольної артилерії.
Доповнення
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в бік Сумської області рашисти спрямували понад 180 снарядів. Під обстрілами опинилося 5 громад.