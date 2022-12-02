Армія рф за добу обстріляла шість прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини

Цитата

«Учора, 1 грудня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської області. Під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Есманьська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська - Чернігівщини», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві зазначили, що у першій половині дня рашисти з російського населеного пункту казачья локня накрили територію Юнаківської громади зі ствольної артилерії, пролунало понад півтора десятка вибухів від розривів снарядів.

Шалигинська громада потерпала від вогню з мінометів та гранатометів. З району населених пунктів слобідка, іванівка та стара миколаївка росіяни випустили по прикордонню пів сотні мін та здійснили пів сотні пострілів з гранатомета.

Есманську громаду зі сторони населених пунктів троєбортне і локоть обстрілювали двічі зі ствольної артилерії – понад три десятки прильотів артснарядів.

Зноб-Новгородська громада була обстріляна рашистами зі сторони населеного пункту біла берізка – зафіксовано 24 прильоти артилерійських снарядів.

У другій половині дня російські окупанти здійснили мінометний обстріл території Миропільської громади, нараховано біля десятка вибухів від розривів мін калібру 120-мм. Вогонь вівся з російського населеного пункту плехово.

Новгород-Сіверську громаду русіяни двічі обстрілювали з району населеного пункту погар - зафіксовано 6 прильотів зі ствольної артилерії.

Доповнення

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в бік Сумської області рашисти спрямували понад 180 снарядів. Під обстрілами опинилося 5 громад.