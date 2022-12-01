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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29413 перегляди

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Окупанти випустили 180 снарядів у 5 громадах Сумської області

Окупанти випустили 180 снарядів у 5 громадах Сумської області

Київ • УНН

 • 770516 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в бік Сумської області рашисти спрямували понад 180 снарядів. Під обстрілами опинилося 5 громад.

Про це пише УНН з посиланням на Telegram очільника ОВА.

Деталі

Під обстрілами були Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади.

▪️ У Шалигинській громаді ворог одночасно гатив із гранатомету (50 “приходів”), міномету (5 “приходів”) та зі стрілецької зброї. Згодом росіяни випустили ще 46 мін 120 мм калібру по прикордонню та здійснили обстріл зі ствольної артилерії (4 “приходи”). Без постраждалих.

▪️ Есманьська громада: ворог застосував стрілецьку зброю в напрямку прикордонного села. А згодом обстріляв зі ствольної артилерії. Був 21 вибух. Без руйнувань.

▪️ У Юнаківській громаді росіяни застосували артилерію. На нашій території вибухнуло 17 снарядів з САУ 122 мм калібру. Виникла пожежа. Люди не постраждали.

▪️ Зноб-Новгородську громаду російські війська обстріляли із САУ (24 “прильоти”). Внаслідок обстрілу пошкоджене зерносховище, а також лінії електропередачі.

▪️ Миропільська громада: на прикордонні розірвалися 13 мін, випущених росіянами. Люди не постраждали.

Нагадаємо

Протягом тижня російські окупанти 39 разів обстріляли позиції українських військ та об’єкти цивільної інфраструктури у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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