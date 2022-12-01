Оккупанты выпустили 180 снарядов в 5 общинах Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в сторону Сумской области рашисты направили более 180 снарядов. Под обстрелами оказались 5 общин.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram руководителя ОВА.
Детали
Под обстрелами были Шалыгинская, Эсманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская общины.
▪️ В Шалыгинской общине враг одновременно стрелял из гранатомета (50 “приходов”), миномета (5 “приходов”) и из стрелкового оружия. Впоследствии россияне выпустили ещё 46 мин 120 мм калибра по пограничной и совершили обстрел из ствольной артиллерии (4 “приходы”). Без пострадавших.
▪️ Эсманьская община: враг применил стрелковое оружие в направлении пограничного села. А впоследствии обстрелял из ствольной артиллерии. Был 21 взрыв. Без разрушений.
▪️ В Юнаковской общине россияне применили артиллерию. На нашей территории взорвалось 17 снарядов из САУ 122 мм калибра. Возник пожар. Люди не пострадали.
▪️ Зноб-Новгородскую общину русские войска обстреляли из САУ (24 “прилеты”). В результате обстрела повреждено зернохранилище, а также линии электропередачи.
▪️ Миропольская община: на пограничные разорвались 13 мин, выпущенных россиянами. Люди не пострадали.
Напомним
В течение недели российские оккупанты 39 раз обстреляли позиции украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.